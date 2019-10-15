BağKur ihya canlandırma kimler yapar? BAĞKUR İhya adıyla da bilinen BAĞKUR canlandırma hizmeti, günümüzde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen hizmetlerin başında gelmektedir. BAĞ-KUR ihya, BAĞ-KUR’un vatandaşlara sunduğu prim borcu ödeme hizmetlerinden biridir. Peki ihya canlandırma kimler yapar? Bağkur ihya canlandırma nasıl yapılır? İhya canlandırmayı kimler yapar?

Yüzbinlerce borçlu vatandaşa 28 Şubat’a kadar ek süre verilirken, Bağ-Kur’lular için dondurdukları günlerini yeniden ‘ihya’ edip emeklilik hesaplamasında kullanma imkanı bulunuyor. Faruk Erdem’in ihya canlandırmaya ilişkin yazdığı yazıda önemli bilgilere yer verildi. Erdem Bağkur ihya canlandrımaya ilişkin şunları yazdı: Bağ-Kur'lu olarak çalışanların emeklilik için 25 yıl yani 9 bin gün prim ödemeleri gerekiyor. Kadınlarda bu süre 9 Eylül 1999 öncesinde 7.200 gün olarak da uygulanıyor. Tabi ilk sigorta olunan tarihe göre yaş şartı da bulunuyor. Eğer yaşınız dolmasına rağmen eksik günleriniz bulunuyorsa ihya ile bu günleri canlandırıp primlerinizi tamamlayabilirsiniz. Böylece emeklilik imkanına kavuşursunuz. Hatta son 3.5 yılını SSK'lı olarak çalışanlar da eksik primlerini bu şekilde tamamlayabilirler. Silinen günlerin yeniden ihya edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na talepte bulunmak gerekiyor.

BağKur ihya canlandırmasından kimler yararlanır?

Prim borcu silinen ve günleri dondurulan sigortalılar eğer vefat ederlerse hak sahipleri dul ve yetim aylığı bağlatabilmek için ihya başvurusu yapabilecek. Ödeme yaparak primleri tamamladıklarında ölüm aylığı alabilecekler. Bağkur ihya sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de kısmi ödeme yapılamaması. Yani siz kendinize lazım olan gün kadar ihya ödemesi yapamıyorsunuz. Dondurulan süreleriniz ne kadar ise onların tamamını ödemek durumundasınız.

BAĞKUR canlandırma nasıl yapılır?

BAĞKUR canlandırma hizmetinden yararlanmak için, kurumun belirtilen şartlarını yerine getiriyor olmanız ve bir BAĞKUR ihya dilekçesi ile başvuruda bulunmanız yeterlidir. Bu başvurunuz sonucunda canlandırma işleminiz için gerekli hesaplamalar yapılır. BAĞKUR borcunuz için canlandırmak istediğiniz yıllardan bağımsız olarak prim borcunuz, güncel rakamlara göre hesaplanır. Bu nedenle muhatap olduğunuz uzmanlardan hesaplama talep ederken şaşırmamak için güncel piyasa durumuna göz atmanız yararlı olacaktır.

Bağkur ihya canlandırma dilekçesi nasıl doldurulur?

Sigortalı olan kişinin isim ve soyadı,

TC kimlik numarası,

Bağ-Kur numarası,

Tebligat adresi,

Prime esas günlük kazanç beyanının yazılması gerekmektedir.

Dilekçenin sonuna iletişim bilgilerinin yazılması ve kimlik fotokopisi ile SGK il ve ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.