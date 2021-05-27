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Ekonomi Bağkur borçları siliniyor mu? Bağkura borcu olan nasıl yapılandırma yapacak? 2021 Bağkur borç yapılandırma
Ekonomi

Bağkur borçları siliniyor mu? Bağkura borcu olan nasıl yapılandırma yapacak? 2021 Bağkur borç yapılandırma

Bağkur borçları yapılandırılıyor mu? Bağkur borç yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur borç yapılandırma taksit ödeme kaç ay olacak? Bağkur borç yapılandırma şartları neler? Kim Bağkur borç yapılandıracak? soruları AK Parti milletvekillerinin Meclis’e sunduğu yeni borç yapılandırma teklifi sonrası merak edilir oldu. Peki Bağkurlular borç yapılandırmadan nasıl yararlanacak? ağ-Kur’lular daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırabilecek mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 11:45:00 - 2021-05-27 11:47:28
Bağkur borçları siliniyor mu? Bağkura borcu olan nasıl yapılandırma yapacak? 2021 Bağkur borç yapılandırma

Korona salgını her kesimi olumsuz etkiledi. Korona salgı sürecinde zor durumda kalan vatandaşlara can simidi olmak için AK Parti milletvekilleri harekete geçti. Meclis’e prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınan yeni bir kanun teklifi sunuldu. Bağ-Kur’lusundan işçi statüsünde çalışana, isteğe bağlı sigortası olanlardan genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacak. 

Bağ-Kur’lular daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırabilecek mi?

Bağkur borç  yapılandırılmasına ilişkin Noyan Doğan köşesinde şu bilgileri paylaştı: “Bağ-Kur sigortalıları, geçmişte durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle prim borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Şöyle ki, Bağ-Kur’lular daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırabilecek. Daha önceki kanunlar nedeniyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur’lular, Meclis’te görüşülen kanun tasarısının yasalaştığı günden itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunup, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, borçlarını ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak, emeklilikte hesaba katılacak. Bu imkandan sigortalıların hak sahipleri de yararlanıp, başvurabilecek.

Bağkur borç yapılandırma taksit ödeme

Borcunu taksitler halinde ödemeyi tercih edenler taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Borcunu 6 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.09, 9 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.135, 12 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.18, 18 taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.27 katsayılar uygulanacak. Örneğin, yapılandırmaya başvurdunuz ana borcunuz üzerine Yİ-ÜFE uygulaması üzerinden gecikme zammı ve cezası da uygulandı ve toplam borcunuz 10 bin lira çıktı. Bunu da 12 eşit taksitle ödemek istediniz. 12 taksite uygulanacak katsayı oranı yüzde 1.18. Toplam borcunuz 11 bin 800 lira olacak ve iki ayda bir 983 lira ödeyeceksiniz”

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