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Gündem Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?
Gündem

Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?

Yeniakit Publisher
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Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?

Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği diploması olduğunu iddia eden Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi Emre Gökdemir’in 2.5 milyon lira vererek satın aldığı ortaya çıkan sahte diploması iptal edildi. Karar, Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesini ‘cumhurbaşkanı adayı olduğum için diplomam iptal edildi’ savunmasını akıllara getirdi. Yapılan yorumlarda ‘Bu da mı cumhurbaşkanı adayıydı Ekrem’ sorusu öne çıktı.

Sahte diploma çetesinden 2.5 milyon lira karşılığı Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği eğitimi almış gibi diploma alan Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi Emre Gökdemir’in sahte diploması iptal edildi.

Sahte diploma çetesine yönelik soruşturmada 45 yaşındaki Gökdemir de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği diploması satın aldığı ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı.

2.5 MİLYONA ALMIŞ!

Gökdemir ifadesinde olayı “Arkadaş ortamında Yasin isimli şahısla tanıştım. Bana para karşılığı diploma çıkartabileceklerini söylediler. 2.5 milyon TL istediler. Bir süre sonra bu şahıs beni arayarak Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği diploma çıkarttıklarını söyledi. E-devlete baktığımda diploma görünüyordu” sözleriyle anlatmıştı.

Gökdemir’ın sahte diplomasının iptal edilmesi kendi usulsüz diplomasının iptal edilmesini cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilişkilendiren Ekrem İmamoğlu’nu hatırlattı. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu’nun sözlerini alıntılayarak “Bu da mı cumhurbaşkanı adayıydı Ekrem?” sorusunu sordu.

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Yorumlar

kara böcük

Neresine sokacak o kadar parayı

özgür

ekrem diplomayı paraylamı almış,yanlış kıyaslama!!
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