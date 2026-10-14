Sahte diplomaya iptal kararı: Bu da mı cumhurbaşkanı adayı Ekrem?

Sahte diploma çetesinden 2.5 milyon lira karşılığı Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği eğitimi almış gibi diploma alan Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi Emre Gökdemir’in sahte diploması iptal edildi.

Sahte diploma çetesine yönelik soruşturmada 45 yaşındaki Gökdemir de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği diploması satın aldığı ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı.

2.5 MİLYONA ALMIŞ!

Gökdemir ifadesinde olayı “Arkadaş ortamında Yasin isimli şahısla tanıştım. Bana para karşılığı diploma çıkartabileceklerini söylediler. 2.5 milyon TL istediler. Bir süre sonra bu şahıs beni arayarak Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği diploma çıkarttıklarını söyledi. E-devlete baktığımda diploma görünüyordu” sözleriyle anlatmıştı.

Gökdemir’ın sahte diplomasının iptal edilmesi kendi usulsüz diplomasının iptal edilmesini cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilişkilendiren Ekrem İmamoğlu’nu hatırlattı. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu’nun sözlerini alıntılayarak “Bu da mı cumhurbaşkanı adayıydı Ekrem?” sorusunu sordu.