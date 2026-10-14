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Gündem İstanbul Başsavcılığı talep etti, Bakan Şimşek imzaladı! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e soruşturma izni!
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İstanbul Başsavcılığı talep etti, Bakan Şimşek imzaladı! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e soruşturma izni!

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İstanbul Başsavcılığı talep etti, Bakan Şimşek imzaladı! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e soruşturma izni!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, yürütülen ön inceleme sürecini tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma açılmasına izin veren kararı imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulunu 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti.

Söz konusu görevlendirme neticesinde Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Gönül hakkında Bakan Şimşek tarafından soruşturma izni verildiği bildirildi.

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İstanbul Başsavcılığı talep etti, Bakan Şimşek imzaladı! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e soruşturma izni!

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Yorumlar

ceza alacakmı sizce

sorular değil cevaplar lazım yazık türk milletine

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