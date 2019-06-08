Kinoa ve chiayı tahtından sallayacak bir lezzet: Sorgum tahılı Gerek tadı gerekse faydası bakımından diğer chia ve kinoayı sollayacak tarzdan bir tahıl. Üstelik ülkemizde de fazlasıyla yetişiyor. Yani yerli üretim...

Sorgum; yarı kurak bölgelerde dahi yetişebilen, besin değeri zengin bir bakliyattır. Önceden sadece hayvancılıkta kullanılan sorgumun son zamanlarda faydasının öğrenilmesi sonucu, tüketilmeye başlandı. Dünya genelinde tahıl üretiminde 5.sırada olan sorgumun birçok çeşidi ve rengi mevcuttur. Sorgumun faydaları Kolesterol düşürücü ve kalp hastalığını düzenlemede oldukça faydalıdır. Çünkü, fotokimyasal ve fenolik bileşenler bakımından oldukça zengindir.

Gluten içermediği için çölyak hastalarının tüketebileceği bir besindir. Ekmeğinin yapılıp yenmesinde bir sakınca yoktur.

Tok tutma özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcıdır. Ortalama 4 haftalık bir kür şeklinde uygulanması sonucunda, gözle görülür şekilde kilo verdiğinizi görmeniz mümkün. Sorgum nasıl tüketilir? Sorgumu haşlayıp yoğurt, süt ve ya balla karıştırıp istediğiniz meyvelerle birlikte yiyebilirsiniz.

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