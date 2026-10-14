Akit Gazetesi’ne ‘Keleşli insanlar’ iftirası ve baskını! Maalesef ülkemiz bu haldeydi Özgür

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi belirlemeye ve yorumlamaya devam ediyor.

Yıllık ciroları normal şartlarda yüz milyonlu rakamlarla ifade edilmesi gereken HALK TV'nin, CHP kasasından her ay aktarılan milyonlarca lirayla nasıl beslendiği konuşuldu.

Stüdyoda yapılan hesaplamalarda, Halk TV'nin CHP'den her ay aldığı iddia edilen 20 milyon liralık ödemelerin yıllık ve dönemsel boyutu masaya yatırıldı.

Bu devasa fonların ve kanalın arkasındaki ekonomik büyüklüğün, "ülkeyi yöneteceğim" iddialarıyla ortalıkta gezinen Özgür Özel'in gerçek yüzünü bir kez daha deşifre ettiği vurgulandı.

Geçmişin Karanlık Tezgahları ve Akit'e Yapılan Baskınlar

Konuşmada, 1999 yılında Akit gazetesine düzenlenen polis baskını da hatırlatıldı.

O dönemin karanlık odakları tarafından gazeteyi hedef göstermek için atılan manşetler ve sonrasında yaşananlar gündeme getirildi.

Ahmet Taner Kışlalı suikastı gibi elim olayların ardından, tamamen manipülasyonlarla Akit'in hedef tahtasına oturtulmak istendiği, ancak emniyetin saatlerce süren aramalarında hiçbir şey bulunamadığı vurgulandı.

Programda değerlendirmeler yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit'i hedef alan kirli tezgahı şu ifadelerle anlattı:

"Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı'ya bir suikast düzenlenmişti. Arabasının önüne konulmuş bir kutu, içecek içerisindeki bombayla ki sileceğini düzeltmek için Ahmet Taner Kışlalı o kutu kolayı almak isterken patlama ve orada vefat etmişti. "Şimdi bunun arkasından sorumlu olan Akit" dedi. "Akit'in yöneticileri" dedi. Polis geldi saat 10.00'da. Şimdi ben de saat 10.00'da efendime o operasyon olur mu? E kaçta yapsın arkadaş? 5'te yapmasın, 10'da yapmasın. Saate itiraz etmedim. Neye itiraz ettim? Keleşli insanlar var dediler.

Buyurun dedik, arama yapın. Başladılar aramaya. Sabah saat 10'da başladılar. Saat akşam 5'e kadar, 5'e kadar. Ya üç katlı bir bina. Yani metrekaresi de taban olarak söylüyorum. 100 metrekareden hadi toplayın 500 metrekarelik bir binada"

Akit yazarlarının ve yöneticilerinin haklı duruşu bir kez daha hatırlatılırken, bugün fonlarla ve devasa bütçelerle yayın yapan fondaş medya gözler önüne serildi.

Açıklamasının devamında Karahasanoğlu şunları söyledi:

Özgür Özel "bu ülkeyi yöneteceğim ben diyen" adam.

Milyarlarca liralık fon yolsuzluğu tartışılan bir günde, 30 milyar lira, 30 milyar liralık iş hacmine sahip bir Halk TV. Ya bir televizyon kanalının toplam cirosu ne olur?

"Bir yıllık cirosu olsun olsun 150 - 200 milyon, 225 milyon, 250 milyon" diyelim.