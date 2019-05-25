Havlıcan nedir? Havlıcanın faydaları nelerdir?

Havlıcan; zencefilgillerden, Asya'da yetişen ıtırlı bir bitkidir. Vücudu güçlendirmek ve sindirim sistemini gevşetmek gibi oldukça ciddi etkileri vardır.

Havlıcan, çayı demlenerek içileceği gibi, yiyeceklerin içerisine rendeleyerek de tüketilebilir. Bal, limon ve birçok yan ürünle faydası ikiye katlanan havlıcan, evleerden eksik edilmemesi gereken bir bitkidir.

Havlıcanı düzenli tüketirseniz;

İştahı artırır

Sindirim sistemini rahatlatır.

Vücutta gaz oluşumunu engeller.

Yağ yakımına yardımcıdır.

Vücutta biriken suyu atmaya yardımcı olur.

Baş ağrısı ve dönmesi gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Beyinden geçen damarları genişletir.

Zihin açıklığı için birebirdir.

Adet sancıları için, çayını tükettiğinizde ağrı kesici görevini görür.

Romatizmal hastalıkları önler.

Göğsü yumuşatır, bu yüzden kış aylarında eksik edilmemesi gereken grip, nezle karşıtı bir bitkidir.

Dişler ve ağız içerisindeki mikrop oluşumunu engeller. Ağız kokusunu giderir.

Kadınlarda akıntıları yok eder. İltihap sökücü özelliği vardır.

Az miktarda da nişasta barındırdığı için alerjisi olanların ve şeker hastalarının dikkatli kullanması gerekmektedir.