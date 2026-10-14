Arnavutköy’de sağanak felaketi: Dere taştı, okulu su bastı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arnavutköy'de Alibey Deresi'nin taşması sonucu Boğazköy İlkokulu'nun bahçesi sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi’nin taşmasıyla Milli Egemenlik Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı.
Boğazköy İlkokulu bahçesini ve okulu da su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalarına başladı.