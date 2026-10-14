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Gündem Vay şerefsiz Netanyahu! İnsanları değil koltuğunu düşünüyor
Gündem

Vay şerefsiz Netanyahu! İnsanları değil koltuğunu düşünüyor

Yeniakit Publisher
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Vay şerefsiz Netanyahu! İnsanları değil koltuğunu düşünüyor

İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede 27 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde koltuğunu koruyabilmek için kirli hesaplarını bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan katil Netanyahu, seçim öncesinde İran’a yönelik önleyici bir saldırı düzenlenmesini desteklemediğini açıklayarak rakiplerinin kendisini suçlamasından korktuğunu itiraf etti. İnsanların canını değil sadece siyasi geleceğini düşünen siyonist lider, olası bir misilleme durumunda ise küstah tehditler savurmaktan geri durmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimlerden önce İran’a önleyici saldırı düzenlenmesini desteklemediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik açıklamada bulundu. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Netanyahu, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimlerden önce İran’a önleyici saldırı düzenlenmesini desteklemediğini söyledi. İran’a önleyici saldırı ihtimali ve siyasi rakiplerinin seçim öncesinde bir çatışma çıkarmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları sorulan Netanyahu, "Bu bizim için uygun değil, iyi bir şey değil. İran bize füze atsa bile beni suçlayacaklar" dedi.

 

İran’ı ve vekil güçlerini İsrail’e saldırmamaları konusunda da uyaran Netanyahu, İsrail’in saldırıya uğraması halinde ise güçlü karşılık vereceğini söyledi.

Netanyahu, seçimden sonra İran’a önleyici saldırı düzenlenmesi ihtimali veya İran konusunda ABD ile yaptığı son görüşmeler hakkında ayrıntı vermedi.

İsrail’in, İran’ın desteklediği Yemen’deki Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan’a yardım edip etmediği sorulan Netanyahu, "Bu konulara girmiyorum. Yalnızca şunu söyleyebilirim: Orta Doğu’daki birçok ülke, elde ettiğimiz büyük başarıların ve kaydettiğimiz muazzam ilerlemenin ardından bize başvuruyor" dedi.

İran ve ABD 28 Şubat’tan bu yana savaş halindeyken İsrail ile İran arasında haziran ayından bu yana karşılıklı saldırı yaşanmadı.

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