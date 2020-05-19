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Bağımsızlık ateşini yakmalarına virüs engel olamadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, korona virüs salgını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına engel olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:47:53 -
Bağımsızlık ateşini yakmalarına virüs engel olamadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, korona virüs salgını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına engel olmadı. İlçede geleneksel hale gelen bağımsızlık ateşini yakma etkinliği dün gece de gerçekleştirildi. Bağımsızlık ateşi ilçenin Edirne Bayırı isimli tepelik mevkisinde korona virüs tedbirleri eşliğinde yakıldı.


Lüleburgaz’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu dün gece başladı. Dün gece Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve beraberindeki heyet ellerinde meşalelerle Edirne Bayırı mevkisinde bağımsızlık ateşini yakmaya yürüdü. Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edildiği etkinlikte ulusal marşlar eşliğinde bağımsızlık ateşi coşkuyla yakıldı.

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