Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin “Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla” verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,8 arttı. Geçen yıl GSYH’de en yüksek payı yüzde 19 ile imalat sanayisi aldı, bunu yüzde 12,1 ile toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi. Kişi başına GSYH 2018 yılında cari fiyatlarla 45 bin 750 lira olarak hesaplandı.