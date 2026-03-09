  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin ilk nasıl ve nerede başladığını anlattı! LGBT böyle ortaya çıkmış: İlk Şeytan kendini… İsrail helikopterini düşürüp onlarca teröristi öldürmüşlerdi: İran'ın yeni liderine bağlılık yemini ettiler! NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda İran'dan fırlatılan füzeler BAE'yi vurdu! Körfez ateş çemberine döndü Sahte Atatürk bitti, sahte hücre başladı! Seküler bağnazlar yine ağlayacak bir şey buldu Yahudi protestocudan akılalmaz oyun! Kendi kendine saldırı süsü verdi İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu Ekrem köşeye sıkıştı, ses Özgür’den çıktı! Mahkeme heyetine açık tehdit
Gündem Bağdat'tan Tahran'a kritik destek! Sudani'den yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik
Gündem

Bağdat'tan Tahran'a kritik destek! Sudani'den yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bağdat'tan Tahran'a kritik destek! Sudani'den yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik

Orta Doğu’da kartlar yeniden karılırken, Irak hükümetinden İran’daki yeni yönetime açık destek geldi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney için taziye dileklerini iletirken, göreve yeni seçilen oğlu Mücteba Hamaney’i ilk tebrik eden liderlerden biri oldu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran’da yeni dini lider olarak seçilen Ayetullah Mücteba Hamaney’i tebrik ederek, Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı İran halkına taziye dileğinde bulundu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Sudani’nin, yeni seçilen İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney’i tebrik mesajını yayınladı.

Sudani, Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırsında öldürülmesinden dolayı İran halkına ve ailesine başsağlığı dileyerek, yeni liderliğine seçilen oğul Hamaney’i ise tebrik etti.

İran’daki yeni liderliğin bu hassas dönemi yönetme ve İran halkının birliğini güçlendirme konusunda başarılı olacağına duyduğu güveni ifade eden Sudani, Irak’ın İran ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Sudani, ülkesinin İran’ın egemenliğine yönelik askeri operasyonları reddettiğini ve bölgedeki çatışmanın durdurulmasına yönelik adımları desteklediğini de aktardı.

Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı
Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı

Gündem

Ortadoğu'da ameliyat masasını kabul etmiyoruz! Erdoğan'dan İsrail ve İran'a çok sert uyarı

Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi
Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi

Gündem

Füze sonrası Türkiye'den jet hızında İran hamlesi

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

İran'ın yeni liderine suikast tehdidi! İsrail'den Mücteba Hamaney'e: "Bekleyip göreceksiniz"
İran'ın yeni liderine suikast tehdidi! İsrail'den Mücteba Hamaney'e: "Bekleyip göreceksiniz"

Gündem

İran'ın yeni liderine suikast tehdidi! İsrail'den Mücteba Hamaney'e: "Bekleyip göreceksiniz"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23