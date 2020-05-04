Bağdat'ta ramazan davulcuları koronavirüs gölgesinde sahur geleneğini sürdürüyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak’ın başkenti Bağdat’ta ramazan ayının vazgeçilmezlerinden davulcular, sahur mesailerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde sürdürüyor.

Ramazan davulcuları Bağdat’ın pek çok bölgesinde sahur vakti maske takıp eldiven giyerek sosyal mesafe kuralına uygun çalışıyor.

Başkentin doğusunda sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan geleneğini sağlık kurallarına uyarak devam ettiren Muhammed Muhsin, ailesiyle evinde sahurunu yaptıktan sonra sokağa çıkıp işine başlıyor.

AA muhabirine konuşan Muhsin, 2003'te mesleğe başladığını belirterek, "Koronavirüs öncesi insanlar ve özellikle çocuklar sahur vakti evlerinden dışarı çıkarak bizimle yürürdü. Şimdi ise çocuklar bizi uzaktan izliyor. Bu durum da bizi üzüyor." dedi.

Salgından dolayı sağlık kurallarına uyduklarını aktaran ramazan davulcusu Muhsin, eldiven ve maske takmayı ihmal etmiyor.

- "Güvenlik güçleri kolaylık sağlıyor"

Muhsin'e eşlik eden davulcu Raid Kaabi de, "Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bu geleneği sürdürüyoruz ve sağlık kurallarına uyduğumuz için güvenlik güçleri bize kolaylık sağlıyor." diye konuştu.

Kaabi, eskiden olduğu gibi evlere gidip bahşiş toplayamadıklarını, zaman zaman iyi gelirli ailelerden destek aldıklarını ifade etti.

Kadim başkent Bağdat’ın doğusundaki semtte davul sesleri ve ilahileri duyan birçok vatandaş ise evlerinin kapısından çıkarak davulcuları selamlıyor.

Bazı çocuklar da “sahur, sahur” diye bağıran davulcuları sosyal mesafeye uyarak sokağın başına kadar izliyor.



