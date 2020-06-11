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Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 01:10:56 -
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.



Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Yeşil Bölge’ye 1 Katyuşa füzesinin düştüğü belirtilirken, saldırının Bağdat’ın merkezindeki el-Şaab bölgesinden düzenlendiği ve herhangi bir hasara yol açmadığı duyuruldu.



ABD ve diğer yabancı büyükelçilik binaları ile hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge, özellikle geçtiğiniz Ocak ayının başında ABD’nin düzenlediği operasyonda İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden bu yana saldırılara maruz kalıyor.

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