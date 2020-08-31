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Dünya Bağdat Uluslararası Havalimanı'na saldırı
Dünya

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na saldırı

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 01:02:00 -
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarına 2 tane katyuşa roketi düştüğünü duyurdu.

Saldırı sonucunda herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığı kaydedilirken saldırıları herhangi bir taraf da üstlenmedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırıların arkasında Iraklı Hizbullah Tugayları'nın beraberinde İran'a yakınlığı ile bilinen grupların olduğunu ileri sürüyor.

Ayrıca Irak'ta son günlerde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu askeri üslere ve Amerikan Büyükelçiliği binasının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye birçok roketli saldırı gerçekleştirildi.

Dün akşam saatlerinde de Yeşil Bölge'de yer alan bir eve katyuşa roketi düşmüştü. Evin ise boş olduğu ifade edilmişti.

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