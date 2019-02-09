0553 313 94 23

Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler

Terör örgütü DAEŞ'in lideri el Bağdadi'ye örgüt içerisinde darbe girişiminde bulunuldu. Bağdadi'ye yakın kişiler tarafından püskürtülen darbe girişimi sonrası, ayaklanmaya katılan kişiler öldürüldü.

09 Şubat 2019 Cumartesi 01:56
Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler

Terör örgütü DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin örgüt içinde kendisine karşı başlatılan darbe girişimine karşı gelerek ayaklanmaya katılan kişileri öldürdüğü iddia edildi.

Darbe girişimi, 10 Ocak günü Suriye-Irak sınırında o dönem örgütün elinde olan Hecin kasabasında meydana geldi. İstihbarat yetkilileri, yabancı savaşçıların Bağdadi’ye darbe girişiminde bulunduğunu, DAEŞ liderinin korumaları ile bu savaşçılar arasında çatışma çıktığını ve iki kişinin öldüğünü belirtti. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bağdadi, korumaları tarafından çöl bölgesine kaçırılarak kurtuldu.

DAEŞ kendi üyesinin başına ödül koydu

DAEŞ’ın bu girişimden sorumlu tuttuğu üst düzey yabancı savaşçılardan Ebu Muaz el Jazairi’nin kellesine ödül koyduğu da belirtiliyor. İstihbarat yetkilileri, terör örgütü DEAŞ’ın kendi üst düzey üyelerinden birinin başına ödül koymasının çok sıra dışı olduğunu ifade ediyor.

Hecin'de kaldığı iddia edildi

Konu hakkında çıkan habere göre, Irak, İngiliz ve ABD istihbaratı, Ebu Bekir el Bağdadi’nin son dönemde örgütün sıkıştığı Hecin’de bir süre kaldığına inanıyor.

Öte yandan yayınlanan bir ABD raporunda, DAEŞ’in yaşadığı önemli kayıplara rağmen 6 ila 12 ayda Suriye topraklarında yeniden toparlanabileceği ifade edildi. Raporda DAEŞ’in bölgeye militan çekmeye çalışmakla birlikte bağış yoluyla kayıplarını azaltmaya çalıştığı dile getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 01:56
  1. DAEŞ
  2. Bağdadi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Bunu yapanlar bedelini öder
    1. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy:..
    2. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Kayserispor'un..
    3. Mısır ve Tanzanya Victoria Gölü'nü..
    4. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    5. Nadir görülen hastalıklar için Meclis..
    6. GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil tırla..
    7. Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler
    8. YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki..
    9. Kartal'da çöken bina
    10. Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine..
    11. ABD'nin Suriye'den çekilme tarihini..
    12. ABD, 20 Temmuz'a kadar Afganistan'da..
    13. "Bugün Arakanlı Müslümanlara..
    14. Ahıskalı Türklerinin 74 yıldır hak..
    15. Çöken binanın yanındaki binada kayma..
    16. Aden Körfezi Tezkeresi Resmi Gazete'de
    17. Sözleşmeli Yabancı Uzman..
    18. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada..
    19. Beyaz Saray ile Senato arasında..
    20. Yunanistan'dan NATO onayı
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"