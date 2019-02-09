Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler

Terör örgütü DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin örgüt içinde kendisine karşı başlatılan darbe girişimine karşı gelerek ayaklanmaya katılan kişileri öldürdüğü iddia edildi.

Darbe girişimi, 10 Ocak günü Suriye-Irak sınırında o dönem örgütün elinde olan Hecin kasabasında meydana geldi. İstihbarat yetkilileri, yabancı savaşçıların Bağdadi’ye darbe girişiminde bulunduğunu, DAEŞ liderinin korumaları ile bu savaşçılar arasında çatışma çıktığını ve iki kişinin öldüğünü belirtti. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bağdadi, korumaları tarafından çöl bölgesine kaçırılarak kurtuldu.

DAEŞ kendi üyesinin başına ödül koydu

DAEŞ’ın bu girişimden sorumlu tuttuğu üst düzey yabancı savaşçılardan Ebu Muaz el Jazairi’nin kellesine ödül koyduğu da belirtiliyor. İstihbarat yetkilileri, terör örgütü DEAŞ’ın kendi üst düzey üyelerinden birinin başına ödül koymasının çok sıra dışı olduğunu ifade ediyor.

Hecin'de kaldığı iddia edildi

Konu hakkında çıkan habere göre, Irak, İngiliz ve ABD istihbaratı, Ebu Bekir el Bağdadi’nin son dönemde örgütün sıkıştığı Hecin’de bir süre kaldığına inanıyor.

Öte yandan yayınlanan bir ABD raporunda, DAEŞ’in yaşadığı önemli kayıplara rağmen 6 ila 12 ayda Suriye topraklarında yeniden toparlanabileceği ifade edildi. Raporda DAEŞ’in bölgeye militan çekmeye çalışmakla birlikte bağış yoluyla kayıplarını azaltmaya çalıştığı dile getirildi.