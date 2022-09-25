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Yerel Bağcılar'daki korkunç cinayet için yayın yasağı talebi!
Yerel

Bağcılar'daki korkunç cinayet için yayın yasağı talebi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bağcılar'daki cinayet haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 23:25:00 -
Bağcılar'daki korkunç cinayet için yayın yasağı talebi!

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında "Bağcılar'da vahşi cinayet" başlığıyla yayımlanan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, habere konu olayın ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs, olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız." bilgisine yer verildi.

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