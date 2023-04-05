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Gündem Bağcılar'da iki tekstil şirketi çalışanları arasında silahlı ve beyzbol sopalı kavga!
Gündem

Bağcılar'da iki tekstil şirketi çalışanları arasında silahlı ve beyzbol sopalı kavga!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 11:23:00 - 2023-04-05 11:46:59
Bağcılar'da iki tekstil şirketi çalışanları arasında silahlı ve beyzbol sopalı kavga!

İstanbul Bağcılar’da tekstil şirketleri çalışanları arasında silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybederken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde iki tekstil şirketinin çalışanları arasında kavga çıktı.

Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketinde çalışıyordu. Çimen ve arkadaşları nakliye yapacakları sırada iş yeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti.

6 çalışan gözaltına alındı

Firma çalışanları arasında silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga çıktı. Kavga sırasından ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Canan Çimen’ e isabet etti. 43 yaşındaki adam kanlar içinde yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silahın Bişar El Mısri tarafından ateşlendiği tespit edildi. Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.

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