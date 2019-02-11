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BAFTA 2019 ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
BAFTA 2019 ödülleri sahiplerini buldu

LONDRA (AA) - İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belirlendi.

BAFTA ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle açıklandı.

Yönetmenliğini Alfonso Cuaron'un yaptığı "Roma" en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi sinematografi ve en iyi yabancı dilde film ödüllerini alırken, İngiliz yapımı The Favourite geceyi 7 ödülle kapattı.

The Favourite en iyi İngiliz filmi, aktris, yardımcı aktris, özgün senaryo, kostüm, prodüksiyon tasarımı ve makyaj dallarında ödülleri topladı.

BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film: Roma

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek - (Bohemian Rhapsody)

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz (The Favourite)

En İyi Orijinal Senaryo: The Favourite

En İyi Belgesel: Free Solo

En İyi İngiliz Filmi: The Favourite

En iyi Sinematografi: The Favourite

En İyi Uyarlama Senaryo: BlacKkKlansman

En İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into The Spider-Verse

En İyi Yabancı Film: Roma

 En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Favourite

 En İyi Görsel Efekt: Black Panther

 En İyi Makyaj ve Saç: The Favourite

En İyi Kostüm Tasarımı: The Favourite

En İyi Ses: Bohemian Rhapsody

En İyi Orijinal Müzik: A Star Is Born

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
  1. BAFTA
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Royal Albert Hall

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