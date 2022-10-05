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Yerel Bafra'da zehir operasyonu
Yerel

Bafra'da zehir operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri ile 300 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 21:26:00 -
Bafra'da zehir operasyonu

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğanca Mahallesi'nde S.K.'yaait araziye Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda arazide ekili yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri, S.K'ya ait evde yapılan aramada da yaklaşık 300 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Araziden sökülen dişi Hint kenevirleri ile kubar esrar 1 kamyon ve 1 kamyonetle Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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