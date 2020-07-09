Bafra Ovası'nda kavun hasadı başladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra Ovası'nda kavun hasadına başlandı.

Ovada hasadın başlaması dolayısıyla Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri, kavun hasadı yapan üreticinin çalışmalarını takip etti.



Ertürkmen, Bafra kavununun lezzeti, aroması ve kalitesiyle Türkiye'de ün yapmış bir ürün olduğunu söyledi.



Bafra'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin tarım merkezi toprağı ile de bereketin sembolü olduğuna işaret eden Ertürkmen, "175 bin hektar yüz ölçümünde 69 bin 100 hektar tarım alanı, 142 mahallesi ve 150 bini aşan nüfusu ile Bafra'nın potansiyelini daha yüksek düzeylerde kullanması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Dursun da kavun hasadının Koruluk Mahallesi'nde başladığını belirterek, "Bafra'da 10 bin dönüm alanda kavun yetiştiriciliği yapılıyor. Ortalama dönümde 4 ton verim alınıyor. Bu yıl inşallah 40 bin ton kavun rekoltesi bekliyoruz. Üreticilerimiz için bereketli ve iyi bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tosuner de göçün önlenmesi, köylerin boşalmaması için tarımın her kesimine destek verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Üreticinin aşırı şekilde gideri var. Bafra Ovası'nın Türkiye'ye 11 ay bakacak kapasitesi bulunuyor. Yüzde 80'i kara toprak üzerine kurulmuş bir ovaya sahibiz." diye konuştu.



