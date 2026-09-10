  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu işgal ettiği Suriye toprağından tehditler savurdu! “Tüm bölgeyi kontrol ediyoruz” CHP'yi karıştıracak İzmir iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi katılıyor? Bir sır perdesi daha aralanıyor! Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül'de açılacak Macron anlaşmaları duyurdu! Paris’te uzay için 20 milyar avroluk imza Cani katile zerre merhamet edilmedi: Ağırlaştırılmış müebbet! Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik mimarisiyle yükseliyor! İçişleri Bakanlığı gece gündüz görev başında! İran denizlerde rest çekti! “İzinsiz giren Hürmüz'den geçemeyecek” İzmir'de banka soygunu girişimi! Ekipler teyakkuza geçti, banka çevresi çembere alındı! Güzellik merkezi skandalında korkunç detay! Gizli görüntü arşivi 80 bini aşmış Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kobi Bafra OSB’de doluluk yüzde 82’ye ulaştı!
Kobi

Bafra OSB’de doluluk yüzde 82’ye ulaştı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bafra OSB’de doluluk yüzde 82’ye ulaştı!

Samsun’un Bafra ilçesindeki Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi’nde 114 sanayi parselinin büyük bölümü yatırımcılarla buluştu. Yüzde 82 doluluk oranına ulaşan OSB’de yeni firma talepleri ve altyapı çalışmaları değerlendiriliyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı Karma OSB’de doluluk oranı yüzde 82’ye çıktı.

 

Bafra Karma OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB’de yürütülen iş ve işlemler ile firmalardan gelen talepler görüşüldü. Karma OSB’de yüzde 82 doluluk oranına ulaşılması, Bafra’daki sanayi yatırımlarındaki hareketliliği ortaya koydu. Bölgedeki yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarının da üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantının ardından Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Burada revize imar planının son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

 

Vali Tavlı ayrıca, 25 bin metrekarelik alanda fide yetiştiriciliği yapan firmaya ait modern serayı ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor
Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor

Kobi

Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor

AYTO’dan KOBİ’lere kritik destek çağrısı! Başvurular 15 Eylül’de sona erecek
AYTO’dan KOBİ’lere kritik destek çağrısı! Başvurular 15 Eylül’de sona erecek

Kobi

AYTO’dan KOBİ’lere kritik destek çağrısı! Başvurular 15 Eylül’de sona erecek

MTSO’dan KOBİ’lere yeşil dönüşüm hamlesi! Eğitimler 14 Eylül’de başlıyor
MTSO’dan KOBİ’lere yeşil dönüşüm hamlesi! Eğitimler 14 Eylül’de başlıyor

Kobi

MTSO’dan KOBİ’lere yeşil dönüşüm hamlesi! Eğitimler 14 Eylül’de başlıyor

TOBB’dan sanayi ve KOBİ uyarısı!
TOBB’dan sanayi ve KOBİ uyarısı!

Kobi

TOBB’dan sanayi ve KOBİ uyarısı!

Erzurum’daki KOBİ’ler için yeni destek modeli masada
Erzurum’daki KOBİ’ler için yeni destek modeli masada

Kobi

Erzurum’daki KOBİ’ler için yeni destek modeli masada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!
Gündem

Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’yı silahlandırma sevdasına düşen ve Türkiye karşıtı kulislerin başını çeken Alman siyasetçi Frie..
Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’ndan İmamoğlu hakkında sert sözler! Cumhurbaşkanı seçilse nasıl kurtulacaktınız"
Gündem

Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’ndan İmamoğlu hakkında sert sözler! Cumhurbaşkanı seçilse nasıl kurtulacaktınız”

Merkez solun önemli isimlerinden Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çapoğlu, İmamoğlu’n..
CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...
Gündem

CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON AŞ üzerinden ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23