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Gece yarısı tarlayı talan ettiler 1 ton salçalık biberi hırsızlar hasat etti

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IHA Giriş Tarihi:

Gece yarısı tarlayı talan ettiler 1 ton salçalık biberi hırsızlar hasat etti

Adana'da bir biber tarlasına gece saatlerinde giren hırsızlar, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çalarak kayıplara karıştı.

#1
Foto - Gece yarısı tarlayı talan ettiler 1 ton salçalık biberi hırsızlar hasat etti

Tarla sahibi, "Hırsızlar biberi bizden önce hasat etmeye başladı" diye tepki gösterdi. Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında meydana geldi.

#2
Foto - Gece yarısı tarlayı talan ettiler 1 ton salçalık biberi hırsızlar hasat etti

Edinilen bilgiye göre, tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak üzere tarlaya geldi. Ancak tarlaya gelen Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce toplandığını fark etti.

#3
Foto - Gece yarısı tarlayı talan ettiler 1 ton salçalık biberi hırsızlar hasat etti

Hırsızların biberleri toplayarak tarladan ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Tarla sahibi İbrahim Özkan, yaşanan hırsızlığa tepki göstererek,

#4
Foto - Gece yarısı tarlayı talan ettiler 1 ton salçalık biberi hırsızlar hasat etti

"Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi.

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