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Spor CANLI ANLATIM: Sporting Lizbon - Galatasaray
Spor

CANLI ANLATIM: Sporting Lizbon - Galatasaray

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CANLI ANLATIM: Sporting Lizbon - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Sporting Lizbon 1 - 1 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

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Sporting Lizbon 1 - 1 Galatasaray

Devre Arası: Maçta ilk yarı sona erdi.

43' Sarı Kart: Luis Suárez

37' Barış Alper'in pasında sağ tarafta Sane topla buluştu. Sane ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldı, açıyı buldu ancak vuruşu üstten auta gitti.

27' GOL! Catamo, topu ağlara gönderdi. Sol taraftan yapılan ortayı Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Catamo, önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

22' Sarı Kart: Sergi Altimira

19' Lizbon'da Suarez topu ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

17' Mücadelenin ilk bölümünde Galatasaray topa daha fazla sahip olan taraf.

6' GOOL! Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Jakobs'un ortasına Davinson vuruşunu yaptı kaleci çizgiden çıkardı. Dönen topa Barış vurdu, kaleci bir kez daha topu çıkardı ancak hakemi topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

3' Sara'nın sağ kanattan ortasına son anda Davinson'dan önce savuma dokundu ve kornere attı.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray

İLK 11'LER

Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Barış Alper, Batrakov.

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