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Dünya Yolcu feribotunda yangın çıktı: 5 kişi öldü, 87 kişi kayboldu
Dünya

Yolcu feribotunda yangın çıktı: 5 kişi öldü, 87 kişi kayboldu

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AA Giriş Tarihi:

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Yolcu feribotunda yangın çıktı: 5 kişi öldü, 87 kişi kayboldu

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, yetkililer, başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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