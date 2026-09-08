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Dünya Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu
Dünya

Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirildiği belirtilen ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayımladı...

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı’nda tansiyonu yükseltecek yeni bir gelişme yaşandı.

 

En yeni otonom su altı sistemlerinden

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın girişinde ele geçirdiği ABD'ye ait insansız bir denizaltı aracının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, denizaltının ABD Donanması'nın en yeni otonom su altı sistemlerinden biri olan Dive-LD olduğu görüldü.

 

Anduril Industries tarafından geliştirilen denizaltı yaklaşık 5.8 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında. Su altında 10 gün kadar kalabilen ve 6 bin metre derinliğe inebilen denizaltı, deniz tabanı haritalama, mayın tespiti, boru hattı kontrolü ve istihbarat toplama görevlerinde kullanılıyor.

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