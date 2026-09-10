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Spor 6 maçta 25 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Spor

6 maçta 25 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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6 maçta 25 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında dün gece 6 maç yapıldı. 25 golün atıldığı gecede en farklı galibiyeti Slovan Bratislava’yı 6-1 yenen PSG aldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'e konuk olduğu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'ın gollerine engel olamadı.

Sarı-kırmızılıların "Devler Ligi"ndeki rakiplerinden son iki sezonun şampiyonu Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), evinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı Ousmane Dembele (2), Ferran Torres (3) ve Fabian Ruiz'in golleriyle 6-1 yendi. Konuk ekibin golü, Suleiman Camara'dan geldi.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin karşılaştığı mücadelede ise İngiltere ekibi Liverpool, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Atletico Madrid'in golünü Marcos Llorente attı.

İngiltere temsilcisi Arsenal da konuk olduğu İtalya'nın Napoli takımını Martin Odegaard'ın golüyle 1-0'lık skorla geçti.

Şuana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle.

Salı:

AEK - LASK: 1-0

Club Brugge - Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund – Villarreal: 3-2

Lille - Real Betis: 2-3

Porto - Manchester City: 0-2

Real Madrid – Inter: 2-1

Çarşamba:

Barcelona – Feyenoord: 5-1

Stuttgart – Viking: 3-1

Sporting – Galatasaray: 3-1

Liverpool – Atletico Madrid: 2-1

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava: 6-1

Napoli – Arsenal: 0-1

Ligin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Roma’yı konuk edecek.

İşte günün programı:

19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)

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Devler Ligi’nde kötü prova

Spor

Devler Ligi’nde kötü prova

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