6 maçta 25 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında dün gece 6 maç yapıldı. 25 golün atıldığı gecede en farklı galibiyeti Slovan Bratislava’yı 6-1 yenen PSG aldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'e konuk olduğu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'ın gollerine engel olamadı.
Sarı-kırmızılıların "Devler Ligi"ndeki rakiplerinden son iki sezonun şampiyonu Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), evinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı Ousmane Dembele (2), Ferran Torres (3) ve Fabian Ruiz'in golleriyle 6-1 yendi. Konuk ekibin golü, Suleiman Camara'dan geldi.
Fenerbahçe'nin rakiplerinin karşılaştığı mücadelede ise İngiltere ekibi Liverpool, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Atletico Madrid'in golünü Marcos Llorente attı.
İngiltere temsilcisi Arsenal da konuk olduğu İtalya'nın Napoli takımını Martin Odegaard'ın golüyle 1-0'lık skorla geçti.
Şuana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle.
Salı:
AEK - LASK: 1-0
Club Brugge - Aston Villa: 2-3
Borussia Dortmund – Villarreal: 3-2
Lille - Real Betis: 2-3
Porto - Manchester City: 0-2
Real Madrid – Inter: 2-1
Çarşamba:
Barcelona – Feyenoord: 5-1
Stuttgart – Viking: 3-1
Sporting – Galatasaray: 3-1
Liverpool – Atletico Madrid: 2-1
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava: 6-1
Napoli – Arsenal: 0-1
Ligin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Roma’yı konuk edecek.
İşte günün programı:
19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)
19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)