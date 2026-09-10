6 maçta 25 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'e konuk olduğu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'ın gollerine engel olamadı.

Sarı-kırmızılıların "Devler Ligi"ndeki rakiplerinden son iki sezonun şampiyonu Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), evinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı Ousmane Dembele (2), Ferran Torres (3) ve Fabian Ruiz'in golleriyle 6-1 yendi. Konuk ekibin golü, Suleiman Camara'dan geldi.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin karşılaştığı mücadelede ise İngiltere ekibi Liverpool, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Atletico Madrid'in golünü Marcos Llorente attı.

İngiltere temsilcisi Arsenal da konuk olduğu İtalya'nın Napoli takımını Martin Odegaard'ın golüyle 1-0'lık skorla geçti.

Şuana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle.

Salı:

AEK - LASK: 1-0

Club Brugge - Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund – Villarreal: 3-2

Lille - Real Betis: 2-3

Porto - Manchester City: 0-2

Real Madrid – Inter: 2-1

Çarşamba:

Barcelona – Feyenoord: 5-1

Stuttgart – Viking: 3-1

Sporting – Galatasaray: 3-1

Liverpool – Atletico Madrid: 2-1

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava: 6-1

Napoli – Arsenal: 0-1

Ligin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Roma’yı konuk edecek.

İşte günün programı:

19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)