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Dünya Bitkisel çay içen 24 kişi öldü!
Dünya

Bitkisel çay içen 24 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
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Bitkisel çay içen 24 kişi öldü!

Nijerya’nın Ondo eyaletinde yerel olarak üretilen bitkisel bir içeceği tüketen çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayda 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya’nın Ondo eyaletinde yerel olarak üretilen bitkisel bir içeceği tüketen çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayda 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde yerel olarak üretilen bir bitkisel içeceği tüketen çok sayıda kişi rahatsızlandı.

Zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan kişilerden 24’ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın kesin nedeni henüz belirlenemezken bölge yetkilileri, önlem amacıyla kentlerde bu tür içeceklerin satışını ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

Ondo Eyaleti Polis Komiseri Felix Ohagwu, ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ohagwu, eyalet hükümeti ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle koordineli biçimde çalışıldığını belirtti.

Yetkililerin, içeceğin içeriğini ve zehirlenmelere yol açan maddeyi tespit etmek amacıyla incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

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