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Spor Bafetimbi Gomis'in yerine Olunga! Bomba gelişme...
Spor

Bafetimbi Gomis'in yerine Olunga! Bomba gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-05-17 11:33:00 -
Bafetimbi Gomis'in yerine Olunga! Bomba gelişme...

29 yaşındaki Michael Olunga’nın menajeri Galatasaray yönetimine “İsterseniz masaya oturabiliriz” mesajı gönderdi. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

29 yaşındaki Michael Olunga’nın menajeri Galatasaray yönetimine “İsterseniz masaya oturabiliriz” mesajı gönderdi. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Galatasaray'da sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılması bekleniyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar, bir yandan yıldız golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor.

Yönetim, golcü arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'e göre; Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Kenyalı santrafor Michael Olunga, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi. Al Duhail ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki santraforun menajeri Galatasaray'a haber göndererek, "İsterseniz masaya oturabiliriz" teklifinde bulundu. 

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