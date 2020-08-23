BAE'yi sarsacak gelişme! Karargahı teslim ettiler
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı isyancı gruplar geri adım atarak bulundukları karargahı meşru hükümete teslim etti.
Geçtiğimiz günlerde İsrail ile anlaşma yaparak Filistin davasını satan Birleşik Arap Emirlikleri’ne Yemen’den kötü haber geldi.
Yemen’in Taiz şehrindeki bir grup isyancı asker, karargahı Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi’ye teslim etti.
Yemen Ordusunun BAE destekli isyancı askerlere düzenlediği operasyon bazı arabulucuların devreye girmesiyle çözüme kavuştu. BAE destekli isyancı askerler bölgede yer alan 35. Zırhlı Tugayı yeni komutana teslim etme kararı aldı.
Atanan komutanı kabul etmemişlerdi
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Arap dünyasının yüzkarası BAE’ye yakınlığıyla bilinen komutan Adnan el-Hamadi’nin yerine Abdurrahman eş-Şemsani’yi atamıştı. Bu durum BAE destekli isyancı askerlerin tepkisini çekmişti.