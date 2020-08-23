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Dünya BAE'yi sarsacak gelişme! Karargahı teslim ettiler
Dünya

BAE'yi sarsacak gelişme! Karargahı teslim ettiler

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı isyancı gruplar geri adım atarak bulundukları karargahı meşru hükümete teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:18:00 -
BAE'yi sarsacak gelişme! Karargahı teslim ettiler

Geçtiğimiz günlerde İsrail ile anlaşma yaparak Filistin davasını satan Birleşik Arap Emirlikleri’ne Yemen’den kötü haber geldi.

Yemen’in Taiz şehrindeki bir grup isyancı asker, karargahı Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi’ye teslim etti.

Yemen Ordusunun BAE destekli isyancı askerlere düzenlediği operasyon bazı arabulucuların devreye girmesiyle çözüme kavuştu. BAE destekli isyancı askerler bölgede yer alan 35. Zırhlı Tugayı yeni komutana teslim etme kararı aldı.

Atanan komutanı kabul etmemişlerdi

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Arap dünyasının yüzkarası BAE’ye yakınlığıyla bilinen komutan Adnan el-Hamadi’nin yerine Abdurrahman eş-Şemsani’yi atamıştı. Bu durum BAE destekli isyancı askerlerin tepkisini çekmişti.

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Yorumlar

Yasemin

ALLAH cc izniyle müslüman müminler, birbirlerine silah cekemiyorlar, Müslümanlar Müslümanı koruyor, artık İslam Birliği kuruluyor, kâfire zarar, veriyor, müslüman asker komutan.muslumana zarar veremiyecek , haçlı Birliği dağıldı İslam Birliği kuruldu, bu böyle biline
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