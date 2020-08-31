BAE'ye gidecek İsrail uçağı Suudi Arabistan hava sahasını kullandı

İslam dünyasının rezil ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan siyonist aşklarını artık gizlemiyor. Batı’nın kuklası Riyad ve Abu Dabi yönetmini Filistinleri arkadan hançerleyerek işgalci siyonist İsrail ile normalleşme süreci başlattı.

Filistin davasına ihanet eden BAE, Libya ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı bir pozisyon almış durumda. Libya’da darbeci general Hafter’i destekleyen BAE, Doğu Akdeniz’de de Fransa güdümünde Yunanistan’ın yanında yer aldı.

Suudi Arabistan üzerinden uçtular

Normalleşme adımları kapsamında ABD ve İsrail heyeti Birleşik Arap Emirlikleri’ne hareket etti.

Heyeti taşıyan uçak Abu Dabi’ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da bulunduğu siyonist heyetin 2 günlük ziyareti kapsamında İsrail ve BAE arasında bir takım iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı belirtildi.