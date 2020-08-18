BAE'nin ardından şimdi de onlar! "İsrail ile barış anlaşması bekliyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) siyonist İsrail ile "normallaşme" adımı sonrası Sudan da Tel-Aviv ile anlaşmak istediklerini açıkladı.

Bir televizyon kanalına konuşan Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Badavi Sadık, ülkesinin İsrail ile temas halinde olduğunu söyledi.

Sudan ve İsrail arasında düşmanlığın devam etmesi için bir neden olmadığını dile getiren Sadık, "İsrail ile Sudan'ın eşitliğine ve çıkarlarına dayalı, değerleri ve normları zedelenmeksizin bir barış anlaşması bekliyoruz" diye konuştu.

Sadık, Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail tarafı ile barış anlaşması imzalamak için temas kurmaya hazırlandığını ifade etti.