BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı yürütülen küstah propagandanın arka planında Birleşik Arap Emirlikleri var. BAE, Yunanistan’a destek vermek amacıyla Girit Adası’na f-16 savaş uçaklarını gönderdi.
BAE’nin ortak eğitim için gönderdiği F-16 Blok 60 tipi savaş uçakları bölgeye geldi. Girit’teki Suda üssüne konuşlanan uçakların görüntüleri Yunan ajansları tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Anlaşma bir anda çıktı
Yunanistan ile BAE arasında Türkiye’ye karşı ortak tatbikat düzenleme kararı geçtiğimiz Perşembe günü alındı. Tatbikatlara Mısır’ın da katılması bekleniyor.
Küstah provokasyon
Yunanistan’ın illegel faaliyetlerine Batılı devletlerin destek vermesi bölgedeki gerilimi arttırıyor.