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Dünya BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:23:00 -
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı yürütülen küstah propagandanın arka planında Birleşik Arap Emirlikleri var. BAE, Yunanistan’a destek vermek amacıyla Girit Adası’na f-16 savaş uçaklarını gönderdi.

BAE’nin ortak eğitim için gönderdiği F-16 Blok 60 tipi savaş uçakları bölgeye geldi. Girit’teki Suda üssüne konuşlanan uçakların görüntüleri Yunan ajansları tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Anlaşma bir anda çıktı

Yunanistan ile BAE arasında Türkiye’ye karşı ortak tatbikat düzenleme kararı geçtiğimiz Perşembe günü alındı. Tatbikatlara Mısır’ın da katılması bekleniyor.

Küstah provokasyon

Yunanistan’ın illegel faaliyetlerine Batılı devletlerin destek vermesi bölgedeki gerilimi arttırıyor.

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Yorumlar

Serhat

Bu gerizekalı heriflerin uçağını neden vurmuyoruz anlamıyorum ki?
  • Yanıtla

Emrkl

İşe Fransa italya Almanya Abd İsrail Mısır karışmazsa bir haftalık işleri var karışırlarsa söylenecek Ne bir söz ne bir iş kalır
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