BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Geçtiğimiz günlerde Filistin davasını satarak İsrail ile normalleşme adımına imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran hamlelerini sürdürüyor.

Arap dünyasının yüzkarası BAE, Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cepheye desteğini sürdürmeye devam ediyor. Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ortak işbirliğine destek verecek olan BAE, ortak askeri tatbikat için Girit adasına F-16’larını gönderdi.

BAE bölgede Mısır ile Yunanistan tarafından yapılan sözde anlaşmaya destek veriyor. Anlaşma ile ilgili olarak Batı kuklası ülkenin Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Türkiye’nin meşru faaliyetlerinden rahatsız olan ülkelerin Karadeniz’deki doğalgaz gelişmesi sonrası daha da çılgına döneceği ve küstah planlarını sürdüreceği tahmin ediliyor.