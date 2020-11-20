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Dünya BAE'den bir skandal daha! Ambargoyu deldiler
Dünya

BAE'den bir skandal daha! Ambargoyu deldiler

Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE), Libya'ya yönelik silah ambargosunu delerek darbeci Halife Hafter'e verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:30:00 -
BAE'den bir skandal daha! Ambargoyu deldiler

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE), Libya'ya yönelik silah ambargosunu delerek darbeci Halife Hafter'e verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

BAE, Libya'daki darbeci Hafter'e bağlı güçlere Rus yapımı savunma sistemi göndermeyi sürdürüyor.

Rus basınından Zevzda TV'de yer alan habere göre, Rus yapımı savunma sistemine sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'ya hava savunma sistemi teslim ettiğini bildirdi.

Haberde, savunma sisteminin Tugay ve Ömer Mrace'nin liderliğindeki Tarık Bin Ziyad Tugayı'nın birlikleri tarafından manevraların test edildiği esnada görüldüğü belirtildi.

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