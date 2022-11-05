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Dünya BAE'den beklenmedik Türkiye kararı: Tamamen durdurduk
Dünya

BAE'den beklenmedik Türkiye kararı: Tamamen durdurduk

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını tamamen durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 16:53:00 -
BAE'den beklenmedik Türkiye kararı: Tamamen durdurduk

Emirates İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını tamamen durdurduklarını açıkladı.

Emiates'ten yapılan açıklamada pandemi döneminde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının geçici olarak durdurulma kararı verdiklerini ancak genel merkezden gelen karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının tamamen durdurulduğu belirtildi.

Şirketin İstanubul operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edeceği ifade edildi.

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