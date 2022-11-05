BAE'den beklenmedik Türkiye kararı: Tamamen durdurduk
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını tamamen durdurma kararı aldı.
Emirates İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını tamamen durdurduklarını açıkladı.
Emiates'ten yapılan açıklamada pandemi döneminde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının geçici olarak durdurulma kararı verdiklerini ancak genel merkezden gelen karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının tamamen durdurulduğu belirtildi.
Şirketin İstanubul operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edeceği ifade edildi.
airporthaber
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