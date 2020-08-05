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Dünya

BAE'de büyük yangın

BAE'nin kuzeydoğusundaki Ajman Emirliği’nde yer alan sanayi bölgesinde büyük çaplı bir yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 21:29:00 -
BAE'de büyük yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayınlanan Al-Khaleej gazetesinin haberinde göre Ajman Emirliği’nde yer alan sanayi bölgesinde büyük çaplı bir yangın çıktı.

Habere göre sivil savunma itfaiye teşkilatı ekipleri, Ajman’daki ‘halk pazarında’ çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.

Çok geniş bir alanda çıkan kuvvetli yangından göğe yükselen siyah duman bulutları görüntülendi.

Gündüzleri hava ısısının 50 santigrat dereceyi geçtiği yaz döneminde BAE’de büyük yangınlar sıklıkla görülebiliyor.

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