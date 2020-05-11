  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

BAE ve Suudi Arabistan bir ülkeyi daha hedefe koydu

Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sosyal medya üzerinden Fas aleyhine yürüttüğü propagandalara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:48:00 -
BAE ve Suudi Arabistan bir ülkeyi daha hedefe koydu

Fas'ta iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisine bağlı, ülkenin en önemli sivil toplum örgütlerinden Tevhid ve Islah Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Suudi Arabistan ve BAE'nin sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden Fas'ı hedef alması kınandı, bu tür yaklaşımların diplomatik değerden yoksun kampanyalar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmek, çeşitli alanlarda hataları düzelterek kalkınmayı ve reformu sürdürmek Fas'ın bu tür propaganda ve kışkırtmalara vereceği en iyi cevap olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Faslı siyaset uzmanları, Suudi Arabistan ve BAE'nin, Arap ülkelerinde yaşanan krizlerdeki tutumları nedeniyle Rabat yönetimini hedef aldığını öne sürüyor.

Rabat yönetiminin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan Körfez krizinde tarafsız bir tutum sergilemesi ile Yemen'de meşru hükümete destek için oluşturulan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan ayrılması, aleyhte başlatılan kara propagandanın en önemli nedenlerinden görülüyor.

İsrail ile normalleşme çabalarına tepki

Tevhid ve Islah Hareketi, açıklamasında bazı Arap ülkeleri tarafından yürütülen "televizyon dizileri aracılığıyla İsrail'le normalleşme" çabalarına da tepki gösterdi.

Açıklamada, ramazan ayında yayınlanan Körfez dizilerinin Filistinliler'e saldırdığı, dolaylı olarak İsrail'le normalleşme mesajı verdiği vurgulanarak, bu dizilerin boykot edilmesi ve yayından kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın MBC1 televizyonunda yayınlanan "Mahrac 7" ve "Um Harun" dizileri, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına Filistinlileri karalamak ve tarihi gerçekleri çarpıtmakla eleştiriliyor.

Bu diziler başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinden izleyicilerin tepkisine neden olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarda, hisselerinin çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC medya grubuna bağlı televizyon kanalının boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.

Avrupa gazetesinden çarpıcı itiraf: Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Avrupa gazetesinden çarpıcı itiraf: Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü

Teknoloji

Avrupa gazetesinden çarpıcı itiraf: Türkiye Orta Doğu'nun SİHA süper gücü

Terörist Hafter'e büyük şok! Teslim olmaya başladılar
Terörist Hafter'e büyük şok! Teslim olmaya başladılar

Dünya

Terörist Hafter'e büyük şok! Teslim olmaya başladılar

ABD kuklası BAE Türk demokrasisini en büyük tehdit olarak görüyor
ABD kuklası BAE Türk demokrasisini en büyük tehdit olarak görüyor

Gündem

ABD kuklası BAE Türk demokrasisini en büyük tehdit olarak görüyor

Serrac'tan Avrupa Birliği'ne sert tepki: Bu operasyon Hafter'e yarar
Serrac'tan Avrupa Birliği'ne sert tepki: Bu operasyon Hafter'e yarar

Dünya

Serrac'tan Avrupa Birliği'ne sert tepki: Bu operasyon Hafter'e yarar

ABD bölgede strateji mi değiştiriyor? Askerlerini çekecek
ABD bölgede strateji mi değiştiriyor? Askerlerini çekecek

Dünya

ABD bölgede strateji mi değiştiriyor? Askerlerini çekecek

Terörist Hafter'e ağır darbe! Stratejik bölge abluka altına alındı
Terörist Hafter'e ağır darbe! Stratejik bölge abluka altına alındı

Dünya

Terörist Hafter'e ağır darbe! Stratejik bölge abluka altına alındı

"Hafter'in amacı açıkça görülüyor" deyip çağrıda bulundu: Yeniden gözden geçirin

Dünya

"Hafter'in amacı açıkça görülüyor" deyip çağrıda bulundu: Yeniden gözden geçirin

ABD bölgede strateji mi değiştiriyor? Askerlerini çekecek
ABD bölgede strateji mi değiştiriyor? Askerlerini çekecek

Dünya

ABD bölgede strateji mi değiştiriyor? Askerlerini çekecek

Türkiye savaşın seyrini değiştirdi! Hafter'in artık seçeneği kalmadı
Türkiye savaşın seyrini değiştirdi! Hafter'in artık seçeneği kalmadı

Gündem

Türkiye savaşın seyrini değiştirdi! Hafter'in artık seçeneği kalmadı

{relation id:1227506 slug:'abd-bolgede-strateji-mi-degistiriyor-askerlerini-cekecek'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aydın

İslam dünyasının bekası için Körfez Baharı gerek ve şart. Bunun için her türlü yer üstü ve yer altı örgütleme yapılmalı.
  • Yanıtla

Kenyalı

Dünyada paranın şımarttığı şarlatanlar. Cehennemin odunları
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı