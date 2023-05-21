BAE ve Mısır'ın Türkiye planı ellerinde patladı! Gelişmeyi Rusya dünyaya duyurdu

Türkiye’deki otellerin indirim yapmasının ardından Rus turistlerin yeniden Türkiye’ye yoğun talep gösterdiği ifade ediliyor.

Bu süreçten önce Mısır ve BAE, Türkiye'nin elindeki Rus turistleri almak için çeşitli kampanyalar düzenliyordu. Fakat bu son açıklama, tüm çabanın boşa gittiğini gösteriyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) mayıs ayı sonunda denizde tatil yapmak isteyen Ruslar için en ucuz destinasyonları sıraladı.

Mayıs ayının son haftasında 10 günlük paket turların minimum ve ortalama fiyatları ile talepleri inceleyen ATOR uzmanları, Rusların dinlenebileceği en bütçeye uygun destinasyonun Kırım olduğunu bulurken, Kırım’ı Soçi ve Türkiye’nin izlediği belirlendi.

GazetemRu’nun aktardığına göre, Türkiye’nin mayıs tatilleri sonrası indirim yapması sayesinde satış payını artırarak diğer ülkelere göre başı çektiği kaydedilirken, mayıs sonunda Rusların yüzde 58’inin Türkiye’yi tercih ettiği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu dönemde Mısır’ın payı yüzde 19, Rusya’da tatil taleplerinin payı yüzde 11 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) payı yüzde 10 olurken, bu ülkeleri yüzde 4’lük satış payıyla Küba takip ediyor.

19-25 Mayıs kalkışlı en ucuz Türkiye turunun iki kişilik (üç yıldızlı otel, kahvaltı dahil) 57 bin 500 rubleye satın alınabileceğini ileten ATOR, her şey dahil formatta en ucuz iki kişilik 10 gece konaklamalı Antalya tatili maliyetinin ise 102 bin ruble olduğunu buldu.

Mayıs sonunda on günlük bir tatil için en ucuz seçenek ise 14 bin rublelik maliyetle Kırım olurken, ardından Soçi, Abhazya ve Gelencike’e yapılan turların geldiği, bu noktalara uçuş ve transfer maliyeti dikkate alındığında kahvaltı dahil 10 gecelik konaklama maliyetinin iki kişi için 45-50 bin ruble civarında sunulduğu aktarıldı.