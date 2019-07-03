BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!

BAE Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin şüpheli ölümüne dair uyuşturucu ve ahlaksız parti iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi geçtiğimiz gün Londra'da hayatını kaybetti.

Şeyhin oğlunun ölümü üzerine emirlikte 3 günlük yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

Şeyhin oğlunun evinde ölü bulunduğu bildirildi. Şeyhin oğlunun evinde ölü bulunduğu bildirildi. Polisi arayan yetkililerinin raporunda El Kasimi'nin evinde de uyuşturucu maddeler bulunduğu belirtildi. İngiliz The Sun, El Kasimi'nin ölmeden önce de uyuşturucu ve seks partisi düzenlediğini duyurdu.

Büyük oğluda aynı sebepten öldü

1972 yılından bu yana Şarika kentini yöneten Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, ikinci kez bir oğlunu kaybediyor. 1999 yılında en büyük oğlu aşırı doz eroin sebebiyle ölmüştü.

BAE'de ahlaksız partiler

ABD kuklası BAE, son dönemde İslam coğrafyasına verdiği zararlarla gündemden düşmüyor. Ahlaksız yaşamın artık hayat felsefesi haline geldiği BAE'de skandal partiler düzenleniyor. Bu partilerden birinde, Suudi Prensi Selman ile BAE Prensi Zayed, içki içip sarhoş olarak, kadınlarla sarmaş dolaş eğlenmişti.