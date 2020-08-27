BAE-İsrail anlaşmasındaki Türkiye detayı ortaya çıktı! İşte kirli plan

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, BAE ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın Türkiye’nin bölgedeki rolünü kısıtlamak amacıyla yapıldığını ve normalleşme adımı ile bir ittifak kurulmasının amaçlandığını belirttti.

İsmail Heniyye, İstanbul’da yaptığı açıklamada, BAE’nin normalleşme adımı sonrası Filistin’i sırtından vurduğunu açıkladı

Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine destek verdiğini ve kendisinin Filistin-Filistin uzlaşından taraf olduğunu dile getirdi.

Erdoğan-Abbas görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki telefon görüşmesini de aktaran Heniyye, ‘Erdoğan, Fetih ve Hamas arasındaki atmosferden duyduğu memnuniyeti bize belirtti’ ifadelerini kullandı.