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Dünya BAE: Diplomatlar için yüzde bilgisi, son veriler geldi! 75'e yakın rakam bu cinsiyet! Herkes buna şok oldu
Dünya

BAE: Diplomatlar için yüzde bilgisi, son veriler geldi! 75'e yakın rakam bu cinsiyet! Herkes buna şok oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 17:51:00 - 2023-08-30 18:41:29
BAE: Diplomatlar için yüzde bilgisi, son veriler geldi! 75'e yakın rakam bu cinsiyet! Herkes buna şok oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) o diplomatlarının yüzde 46'sının, eğitim ve sağlık sektörü işçilerin ise yüzde yetmiş beşinin kadın oldu diye verileri böyle açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) diplomatlarının yüzde 46'sının, eğitim ve sağlık sektörü çalışanlarının ise yüzde 75'inin kadın olduğu bildirildi.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği, ülkede "Kadınlar Günü" olarak kutlanan 28 Ağustos dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kadınların tüm sektörlerde var olmasını desteklediği vurgulandı.

BAE’deki üniversite mezunlarının üçte ikisinin kadın olduğu ve kadın mezunların yaklaşık yarısının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanlaştığı ifade edilen açıklamada, bazı sektörlerdeki kadın oranlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Buna göre Mars keşif görevi ekibinin yüzde 34'ünü, BAE Uzay Ajansı'nın Mars'ta insansız uzay araştırması projesi "Misbarul Emel" bilim ekibinin yüzde 80'ini ve BAE Astronotlar Programı ekibinin yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor.
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Ülkede eğitim ve sağlık sektörlerindeki toplam pozisyonların yüzde 75'inde kadınların çalıştığı, çeşitli uluslararası platformlarda kadınların yüksek temsil hakkı elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada BAE’li diplomatların yüzde 46'sının kadın olduğu da vurgulandı.

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