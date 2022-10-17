BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Zelenski ile görüştü! Rusya ve Ukrayna savaşı bitmeli...

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra Ukrayna krizindeki son gelişmeleri, diyalog ve diplomatik çözümlere başvurarak gerilimi azaltmak için çalışmanın önemini ele aldı.

Haberde sözlerine yer verilen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, "ülkesinin, krizin kötüleşmesini önlemek, tüm tarafların yararına sükuneti sağlamak ve müzakere ortamının oluşturulmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını" kaydetti.

Al Nahyan, Ukrayna krizinin ciddi yansımalarının sadece Rusya ve Ukrayna ile sınırlı kalmayarak dünyanın her yerine yayıldığını, küresel ekonomiyi ve uluslararası barış ve güvenliği olumsuz etkilediğini vurguladı.

Telefon görüşmesi sırasında Al Nahyan ve Zelenski ayrıca Ukrayna ve BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutladı.

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