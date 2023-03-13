BAE devi Emirates duyurdu: Türkiye'de aramaya başladık

Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için 31 Mart 2023 tarihinde Bodrum Hotel La Quinta by Wyndham’da değerlendirme günü düzenliyor.

Konuyla ilgili Emirates'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Emirates’in 160 farklı milletten oluşan kelimenin tam anlamıyla global kabin ekipleri, havayolu şirketinin yolcu çeşitliliğinin ve 200'den fazla geniş gövdeli uçaktan oluşan modern filosu ile altı kıtada 130'u aşkın şehirde düzenlediği uluslararası operasyonların bir yansımasıdır. Dünyanın en büyük Boeing 777 ve Airbus A380 uçak filosuna sahip olan Emirates, kabin ekibi adaylarına olağanüstü kariyer fırsatları, mükemmel eğitim olanakları ve geniş yelpazeli bir gelişim programı sunmaktadır. Heyecan verici, kozmopolit bir şehir olan Dubai’de çalışacak olan Emirates kabin ekibi üyelerinin tamamı, vergiden muaf maaş, havayolu şirketi tarafından sağlanan ücretsiz konaklama, işe gidiş-geliş transfer imkânı ve kapsamlı bir sağlık sigortası gibi çeşitli yan hakların yanında Dubai'deki alışveriş ve eğlence etkinliklerinde özel indirimleri içeren çok cazip bir istihdam paketinden faydalanabilmektedir. Emirates'in büyüyen global uçuş ağı, altı kıtaya yayılmış geniş seyahat fırsatlarını da beraberinde sunmaktadır. Hem Emirates kabin ekibi üyeleri hem de aileleri ve arkadaşları uçuş düzenlenen tüm noktalarda cazip ve ayrıcalıklı seyahat avantajlarından yararlanabilmektedirler. Emirates 36 yıldır Türkiye'ye uçuşlar düzenlemekte ve şu anda İstanbul’dan haftalık 21 sefer ile Dubai ve 130’u aşkın şehre seferler gerçekleştirmektedir."

Airporthaber

ÖNE ÇIKAN VİDEO