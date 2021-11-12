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Spor Babel'e Süper Lig'den talip var
Spor

Babel'e Süper Lig'den talip var

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Ryan Babel'in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:30:00 -
Babel'e Süper Lig'den talip var

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Ryan Babel'in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek. Hollandalı yıldıza Süper Lig ekibi Konyaspor'un talip olduğu iddia edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'in devre arasında gönderileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Performansı beklentilerin altında kalan Hollandalı yıldıza Süper Lig'de sezonun flaş takımlarırından Konyaspor'un talip olduğu belirtiliyor.

Babel'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak yönetimin aksi bir karar alması durumunda ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun menajerinin Hollanda'da takım aradığı da gelen bilgiler arasında.

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