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Babalar ve çocukları sabah namazında buluştu

Bilecik Orhangazi Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği“81 İlde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor” programı düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:48
Babalar ve çocukları sabah namazında buluştu

Bilecik Orhangazi Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği“81 İlde Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor” programı düzenlendi.


Programa Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Cezaevi Vaizi Ahmet Şimşek, İnhisar İlçe Müftüsü İbrahim Köç, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Orhangazi Müezzin Kayyımı Cemil Bozkurt tarafından Yasin-i Şerif tilavetiyle başlayan program, sabah namazının kılınmasının ardından dua ve tesbihatlarla devam etti.


Programında konuşma yapan İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, “Aramızda gençlerimiz var. Onları tebrik ediyorum, bu mübarek vakitte bizleri bir araya getiren rabbimize şükürler olsun. Rabbim sabah vaktinin bereketini ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm İslam alemi üzerine yağdırsın. Rabbim gönüllerimizi, yolumuzu, ufkumuzu feth eylesin. Cenabı hak dualarımızı, ibadetlerimizi kabul buyursun. Müslümanlar birlik, beraberlik, huzur içinde mutlu ve güçlü olsunlar” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:48
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