Babadağ keşkeği nasıl yapılır? Denizli keşkek tarifi: Evde keşkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Köy usulü keşkek tarifi

Denizli’nin eşsiz lezzetlerini merak eden vatandaşlar, bu akşamki bölümü merakla bekliyor. Denizli usulü keşkek tarifi arama motorlarında aranmaya başladı. Peki keşkek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte keşkek tarifi…

Denizli keşkek tarifi nasıl yapılır?

Keşkek malzemeleri

Yarım kg (3 su bardağı) buğday

Yarım kg tavuk

2 litre tavuk suyu (Yetmezse ilave etmek için 1-2 bardak kaynar su)

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

Nefis Babadağ keşkeği yapılışı

Buğday bir gün önce akşamdan ıslatılır. Tavuğu bir tatlı kaşığı tuz ile birlikte tencereye alıp haşlanır. Islatılan buğday suyundan süzülüp büyük bir tencereye alınır. Pişen tavuklar başka bir kaba alınır suyu ise buğdayların üzerine süzerek ilave edilir. Ocağın orta gözünde orta ateşte kaynayana kadar pişmeye bırakalım. Kaynadığı andan itibaren ocağı en kısığa alalım. Bu ayarda 4 saat boyunca pişecek. Ara sıra karıştırılır. Buğday suyuna kıvam vermeye başlayınca karıştırma işlemi biraz daha sıklıkla yapılır yoksa dibi tutabilir. 3 saat dolduğunda didiklenmiş tavuk eti eklenir. Yine ara sıra sıklıkla karıştırılır. Bu arada suyunu kontrol edin çok katıysa birazcık kaynar su ekleyin. 4 saatin sonunda bir kaşıkla buğdayı alin elinizle ezin eziliyorsa ocaktan alın ezilmiyorsa biraz daha pişirin. Ocaktan alır almaz tahta kaşıkla tencerenin kenarına doğru vurarak ezin bu isleme dövme işlemi deniyor. İstediğiniz kıvama gelene kadar dövün. Sonra bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritin hafif kahverengimsi olsun ama yakmayın. Keşkek sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun.

Keşkek nedir?

Anadolu'nun yörelere göre farklılık gösteren, genellikle düğün ve bayramlarda yapılan, temel olarak yarma buğday ve etten oluşan geleneksel bir yemektir. 2011 yılında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 6. oturum sonucunda UNESCO tarafından Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine dahil edildi.

Etli keşkek hangi yöreye ait?

Ürünün ayırt edici özellikleri; tavuk eti ile yapılması ve Adapazarı yöresine özgü olarak hazırlanan “kızdırılmış tereyağında kırmızıbiber ve karabiber ile hazırlanan dartı” nın kullanılmasıdır. Adapazarı Dartılı Keşkek Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Tavuklu Keşkek tarifi

Yıkadığımız buğday ve nohutumuzu düdüklü tencereye alalım, Üzerine tavuk budu, tuzu ve sıcak suyu ekleyerek düdüklünün kapağını kapatalım ve kaynadıktan sonra kısık ateşte 40 dakika pişirelim. Eğer buğday ve nohutu 1 gece öncesinden haşlamamışsanız 1 saat kadar pişirmelisiniz.

Düdüklüde Keşkek Tarifi İçin Malzemeler

500 gr buğday

200 gr kuşbaşı et

2 yemek kaşığı tereyağ

Pulbiber

Düdüklüde Keşkek Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir gece önceden suya koyduğumuz buğdayımızı, etimizi, bir kaşık tereyağını aynı anda tencereye koyup, hiç kavurmadan üzerini 3-4 parmak geçinceye kadar su koyuyoruz.

Yaklaşık 1 saat düdüklüde pişiriyoruz. İster blender ile ezin, ister ezmeden servis edin. Üzerine yine 1 kaşık tereyağ ve pul biberimizi kavurarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun!

Babadağ keşkek Tarifi (fethiye)

Nazan'nın tarifi Babadağ keşkek (fethiye) nasıl yapılır ? Babadağ keşkek (fethiye) malzemeleri nelerdir ?

Babadağ keşkek Tarifi (fethiye)’nin Malzemeleri

1 kg gerdan eti

1 kg döğme (aşurelik buğday)

Tuz, karabiber

Üzeri için

Tereyağı

Aşrengi (toz kırmızı biber)

Fethiye keşkek tarifi nasıl yapılır?

Döğmeyi akşamdan ıslatalım. ertesi gün döğmeyi ocağa alıp üzerine suyunu ekleyip haşlayalım. kepçe yardımıyla (mikserde kullana bilirsiniz) güzelce dövelim.Etleri ayrı bir tencereye alıp kemiklerinde ayrılıncaya kadar pişirelim. etlerini ayrı bir yere çıkartıp etlerimizi parça kalmayacak şekilde dövelim.etleri ve dövmeyi tencere alıp ocağa koyalım tuzunu karabiberini ve biraz et suyunda ekleyip bir taşım karıştırarak kaynatalım. kıvamı koyu olmamalı olursa et suyuyla açalım.Sıcak keşkeğin üzeri hiç birzaman örtülmez tencerenin kapağı kapatılmaz yoksa keskek çabuk bozulur.Servis sırasında keşkeğin üzerine tereyağı eritilip toz kırmızı biber ilave edip, karıştıralım ve keşkeğin üzerine dökelim. Babadağ keşkek servise hazırAfiyet olsun.