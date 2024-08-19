Baba ve oğul gibiydiler! Şimdi su bile vermiyorlar. Bu kişi bir zamanlar CHP genel başkanıydı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri’nde bir araya geldi. Törende kardeşlikten bahsedildi ama görünen tablo hiç de öyle değildi. Protokol Özgür Özel ve İmamoğlu’na göre hazırlandı bir zamanlar CHP’nin genel başkanlığını yapan Kılıçdaroğlu ise yetim bir çocuk gibi kenarda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun önüne bir şişe su dahi koyulmadığı görüldü.