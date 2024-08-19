Baba ve oğul gibiydiler! Şimdi su bile vermiyorlar. Bu kişi bir zamanlar CHP genel başkanıydı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri’nde bir araya geldi. Törende kardeşlikten bahsedildi ama görünen tablo hiç de öyle değildi. Protokol Özgür Özel ve İmamoğlu’na göre hazırlandı bir zamanlar CHP’nin genel başkanlığını yapan Kılıçdaroğlu ise yetim bir çocuk gibi kenarda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun önüne bir şişe su dahi koyulmadığı görüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir’de düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma etkinliklerine katıldı.
İmamoğlu konuşmasında kediden köpekten sokak hayvanlarından bahsederken Özgür Özel ise bu günkü yeniakit.com.tr’nin manşetten verdiği “Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!” haberini okumuşçasına şunları söyledi.
“Türkiye, vicdanları yaralayan, bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, ötekileştirilmekte ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir."
Programın en acıklı sahnesi Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu sahneydi. Yıllardır CHP’de genel başkanlık yapmış Kılıçdaroğlu’na üvey evlat muamelesi uygulandı. Protokolde ayrımcılık yapıldı. Özgür özel ile İmamoğlu’nun önüne sehpa konulurken Kılıçdaroğlu’na bir suyu dahi fazla gördüler.
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Bu his içerisinde kürsüye gelen Kılıçdaroğlu ise parti içindeki hainlere dikkat çekti.
“Kötülükten, ihanetten, incitenlerden, menfaatperestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım, arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız” dedi.
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