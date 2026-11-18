Dehşet olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. İş yerinde oturan Ahmet Öksüz’e (39) ait kediler, komşusu olduğu öğrenilen Emre Y.'nin (29) evine girmesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Emre Y., yanında bulunan tabancayla Ahmet Öksüz’e ateş açtı. Sırtına iki kurşun isabet eden Öksüz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Emre Y. ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Öksüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede 5 boş kovan tespit etti. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Öksüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.