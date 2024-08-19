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Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

2024-08-19 09:08:44
Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

İBB'nin, Alevi vatandaşların tüm talep ve başvurularını uzun süredir Mezarlıklar Dairesi'ne yönlendirdiği ortaya çıktı. Ayrımcı muameleye tepki gösteren Alevi toplumu kanaat önderi Ali Rıza Özkan, "Bu anlayışı ancak Nazi ideolojisinde görebilirsiniz" dedi. İstanbul Horasan Erenleri Cemevi Derneği Başkanı ve Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri görevini yürüten Ali Rıza Özkan, İBB'nin benimsediği ayrımcı politikanın detaylarını anlattı.

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#1
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

İBB'nin, Alevilere yönelik tüm hizmetler için Mezarlıklar Dairesi'ni görevlendirdiğini belirten Özkan, "Muharrem orucu sonrası aşure dağıtımı için teknik, ulaşım ve yer tahsisi gibi hizmetler talep ettik.

#2
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

Bizi muhatap olarak Mezarlıklar Dairesi'ne yönlendirdiler. 'Cenaze işimiz yok' dedik, yine de bizim için yetkili birimin bu daire olduğunu söylediler. İBB'nin, Alevilerle ilgili tüm hizmetleri Mezarlıklar Dairesi üzerinden yürüttüğünü öğrenmiş olduk" dedi.

#3
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

CEMEVLERİ KONUŞMAYA CESARET EDEMİYOR Alevilere yönelik bu tutumun son derece aşağılayıcı ve kırıcı olduğunu vurgulayan Özkan, "İstanbul'daki bütün cemevleri bu durumu biliyor ve kabullenmek zorunda olduğunu düşünüyor.

#4
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

İBB'nin verdiği kısıtlı hizmetleri de kesme tehlikesi sebebiyle çoğunun susmayı tercih ettiğini gördük" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

'NAZİ ALMANYASI' BENZETMESİ Alevilerin, toplumun saygın üyeleri olduğunu ve yalnızca hak ettikleri muameleyi görmek istediklerini belirten Özkan, "Bu tür davranışlar incitici ve aşağılayıcıdır.

#6
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

Buna benzer ayrımcılık örneklerini sadece Nazi Almanya'sı, eski Güney Afrika, eski ABD gibi ırkçılığın devlet ideolojisi olduğu yerlerde görebilirsiniz. Alevileri sadece oy deposu olarak gören, her ne olursa olsun 'tıpış tıpış' oy vereceklerini düşünen anlayışların terk edilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

'İNANÇ MASASI' ORTADA YOK İBB, yaklaşık 4 yıl önce İnanç Masası kurulduğunu ilan etmiş, bunun da propagandasını uzun süre yapmıştı. Söz konusu birimin de algı operasyonundan ibaret ortaya çıktı.

#8
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

Konuya ilişkin bilgi veren Özkan, "Bugün böyle bir masanın varlığı, personeli, başkanı, görev alanı ve bütçesi gibi sorulara cevap verecek kimse yok. İBB'nin İnanç Masası söyleminin de özellikle Alevileri kandırmak için kullanılan bir araç olduğu ortaya çıkmış oldu" dedi.

#9
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

CEMEVİ BAŞKANLIĞI'NA DESTEK Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na da destek vererek önemine değinen Özkan, "İllerde ve ilçelerde belediyelerin cemevlerine hizmet şantajını kullanmasını engelleyici tedbirler alınması gerekiyor.

#10
Foto - Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

Bu noktada, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na büyük görev düştüğü kanaatindeyim" yorumunu yaptı.

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