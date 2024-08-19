Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

Buna benzer ayrımcılık örneklerini sadece Nazi Almanya'sı, eski Güney Afrika, eski ABD gibi ırkçılığın devlet ideolojisi olduğu yerlerde görebilirsiniz. Alevileri sadece oy deposu olarak gören, her ne olursa olsun 'tıpış tıpış' oy vereceklerini düşünen anlayışların terk edilmesi gerek" ifadelerini kullandı.