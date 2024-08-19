2024-08-19 09:08:44 Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!
İBB'nin, Alevi vatandaşların tüm talep ve başvurularını uzun süredir Mezarlıklar Dairesi'ne yönlendirdiği ortaya çıktı. Ayrımcı muameleye tepki gösteren Alevi toplumu kanaat önderi Ali Rıza Özkan, "Bu anlayışı ancak Nazi ideolojisinde görebilirsiniz" dedi. İstanbul Horasan Erenleri Cemevi Derneği Başkanı ve Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri görevini yürüten Ali Rıza Özkan, İBB'nin benimsediği ayrımcı politikanın detaylarını anlattı.